Schwerer Unfall in Sevelen Vater rettet Tochter vor zurückfahrendem Auto und wird selbst verletzt

Der Bereich, in dem sich der Unfall ereignete, befindet sich in Sevelen. Hier ist es laut Polizei erlaubt, mit dem Wagen zu wenden. „Zurücksetzen ist dort erlaubt, aber dabei darf man natürlich niemanden gefährden. Gerade beim Rückwärtsfahren sollte jeder immer besonders aufmerksam sein“, so die Polizeisprecherin. Vor allem, weil man immer damit rechnen müsse, dass jemand im ersten Moment gar nicht bemerkt, dass ein Wagen zurücksetzt.