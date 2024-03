Unfall in Sevelen Auto überschlägt sich in Sevelen

Am Mittwochabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Sevelen. Der Unfall ereignete sich um 19,30 Uhr auf der Hoerstgener Straße in Höhe des Scheepersdyck. Ein 37-Jähriger wollte mit seinem schwarzen VW Passat rückwärts in eine Einfahrt auf der Hoerstgener Straße fahren. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr eine 58-jährige Frau aus Kamp-Lintfort mit ihrem Toyata Yaris die Straße entlang. Es kam zum Zusammenstoß. Der Toyata überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 58-Jährige verletze sich schwer. Ersthelfer befreiten sie aus ihrem Wagen, sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des VW blieb unverletzt.