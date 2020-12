Schulleben am Niederrhein : Sevelener Schüler erinnern an Kindersoldaten

Sevelener Schüler erinnern an Kindersoldaten

Schulleben am Niederrhein

SEVELEN Facettenreich-Schüler schicken mehr als 260 Handabdrücke als politische Aussage nach Berlin. Unterstützung gab es beim „Red Hand Day“ von Bürgermeister Clemens Brüx.

Zum Glück sind sie nur aus Wasserfarbe. Aber die 263 roten Handabdrücke, die Felicitas, Elias, Mia und ihre Mitschüler in den vergangenen Wochen gesammelt haben, sollen ganz bewusst an Blut erinnern. Der sechste Jahrgang der Freien Gesamtschule Facettenreich Sevelen hat sich im Laufe des ersten Halbjahres mit dem Thema Kinderrechte beschäftigt.

Besonders intensiv haben sie dabei das Thema Kindersoldaten bearbeitet und sich dabei auch über den „Red Hand Day“ informiert. Dies ist ein internationaler Gedenktag, der jedes Jahr am 12. Februar stattfindet und an das Schicksal von Kindersoldaten erinnert. Zur Teilnahme an dieser Aktion stattete auch Issums Bürgermeister Clemens Brüx den Facettenreich-Kindern einen Besuch ab.