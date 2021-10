Einsatz für Kinderrechte : Rosen für ein Recht auf Bildung

Die Schüler der Gesamtschule Facettenreich machen sich für Kinderrechte stark. Foto: Facettenreich

Sevelen Die 6. Klasse der Gesamtschule Facettenreich sammelt in Sevelen Spenden für Projekte gegen Kinderarbeit. Das Thema wurde intensiv im Unterricht behandelt.

Die Kinder der Freien Gesamtschule Facettenreich in Sevelen wenden sich auch in diesem Jahr wieder mit dem Projekt „Eine Rose für das Recht auf Bildung“ an die Öffentlichkeit: Der sechste Jahrgang geht am Freitagvormittag, 8. Oktober, in Sevelen von Haus zu Haus und sammelt Spenden gegen Kinderarbeit. Für einen freiwilligen Geldbetrag können die Menschen in Sevelen den Kindern auch frische Rosen abkaufen. Mit dem Geld unterstüzen sie Projekte der Kindernothilfe.

Die Kinder des sechsten Jahrgangs haben sich in den vergangenen Wochen intensiv mit dem Thema Kinderrechte befasst. So haben sie beispielsweise erarbeitet, dass Schokolade sehr häufig durch Kinderarbeit hergestellt wird, obwohl auf der ganzen Welt die UN-Kinderrechtskonvention gilt. Diese besagt, dass jedes Kind ein Recht auf Bildung hat und das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Diese Rechte werden bis heute nicht in allen Ländern beachtet. Besonders in Afrika ist Kinderarbeit sehr weit verbreitet, die Kinder sind oft zwischen fünf und 17 Jahren alt, wenn sie für die Arbeit eingesetzt werden. Immer wieder kommt es zu Unfällen, bei denen sich Kinder verletzen oder sogar sterben. Die Kinder kommen beispielsweise aus Dörfern nahe der Elfenbeinküste, wo ungefähr pro Jahr 130 Kinder aus ihren Dörfern entführt werden. Die Kinder werden auf Kakaoplantagen zum Arbeiten gezwungen und auch ausgepeitscht. Meistens können die Kinder auch später als Erwachsene kein normales Leben führen und auch nicht flüchten.

Jedes Jahr setzen sich die Kinder des sechsten Jahrgangs in der Zeit zwischen den Sommer- und Herbstferien mit dem Thema Kinderrechte auseinander, planen Aktionen, sammeln Spenden und bringen mithilfe selbst erstellter Plakate dieses wichtige Thema an die Öffentlichkeit. Mit den Einnahmen unterstützen sie sorgfältig ausgewählte Projekte der Kindernothilfe, die Kindern in anderen Ländern einen Schulbesuch oder zumindest die Teilnahme an einem Bildungsprojekt ermöglichen. Mehrere tausend Euro kamen so in den vergangenen Jahren zusammen, die an Projekte weitergegeben werden konnten, die dazu beitragen, Kindern neue Perspektiven zu eröffnen.

Die Kindernothilfe ist eine Organisation, die Kindern in schwierigen Lagen hilft. Sie hat ihren Sitz in Duisburg und setzt sich seit 60 Jahren weltweit mit verschiedensten Hilfsprojekten für die Kinderrechte ein. Kinderarbeit steckt in vielen Produkten: so zum Beispiel in Autos, Kosmetik, Handys, Computern und Schokolade. Beim Einkauf kann man unter anderem auf diese Siegel achten: „Gepa“, „Fairtrade“ oder „Fairware“. Nicht alle Siegel sind echt. Wenn man sich nicht sicher ist, kann man Informationen über diese Siegel im Internet nachlesen.

(RP)