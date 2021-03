Die Polizei sammelt Zeugenhinweise : Schmierereien „ein Schlag ins Gesicht“ der Sevelener Unternehmer

Sevelen Sowohl die Schilder vom Wohnmobilpark als auch der Gastromeile wurden verschandelt. Für die werbenden Unternehmer bleibt nichts anderes übrig, als die Schilder auszutauschen. In Zeiten von Corona erschweren solche Vorkommnisse das Leben der Geschäftsleute zusätzlich.

Nachdem die RP bereits über die Farb-Schmiereien an der Skateranlage am Koetherdyk in Sevelen berichtete, meldet sich nun auch Theo Dammertz, Betreiber des Wohnmobilparks in Sevelen. Auch sein Hinweisschild und das der Gastronomie am Koetherdyck wurden mit schwarzer Farbe besprüht und damit vollkommen zerstört. Die Farbe von den bedruckten Hinweistafeln lasse sich nicht einfach entfernen, erklärt Dammertz. Sie müssen komplett ausgetauscht werden. „Der Schaden wird etwa 1500 Euro betragen“, so Dammertz. Von einem Dumme-Jungen-Streich kann also keine Rede sein. „Man sollte wissen, dass es sich bei derartigen Beschädigungen um Straftaten handelt“, so der Sevelener. Neben dem finanziellen Schaden hält er es auch für ein ganz schlechtes Signal für die Unternehmer im Ort. „Alle Freizeit- und Genussbetriebe am Koetherdyck haben seit November 2020 wegen der Corona-Schließung keine Einnahmen mehr. Es fällt uns nicht leicht, zusätzliche unnötige Investitionen zu bestreiten.“ In mühsamer Arbeit versuchten einige Betriebe, die Region mit Hinweisschildern zu bewerben. Das Beschmieren mit Farbe sei ein Schlag ins Gesicht dieser Unternehmer. Er hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.