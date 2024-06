Schwerer Unfall in Sevelen 17-jähriger Radfahrer kracht in Auto – Lebensgefahr

Ein 17-Jähriger E-Bike-Fahrer wurde bei einem Unfall in Sevelen am Donnerstag lebensgefährlich verletzt. Der junge Mann aus Issum war auf dem Marktweg aus Richtung Geldern kommend und wollte offensichtlich die Sevelener Straße geradeaus überqueren, um weiter auf dem Marktweg in Richtung Sevelen zu fahren. Ein auf der Sevelener Straße aus Richtung Issum kommender 52-jähriger Autofahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem E-Bike-Fahrer nicht verhindern. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber einer Spezialklinik geflogen. Der Autofahrer aus Neukirchen-Vluyn wurde leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses jedoch nach Untersuchung wieder verlassen.