Paar aus Mülheim an der Ruhr lädt nach Sevelen ein Hochzeitsfeier auf dem Campingplatz

Sevelen · Bärbel und Björn Fleischer haben in ihrer Heimat Mülheim an der Ruhr geheiratet. Zu ihrer ungewöhnlichen Feier-Location sind sie über Umwege gekommen. Warum sie das immer wieder so machen würden und was eine Zehner-Karte damit zu tun hat.

27.09.2023, 05:45 Uhr

Bärbel und Björn Fleischer feierten ihre Hochzeit auf dem Campingplatz in Sevelen. Foto: Dammertz

Von Bianca Mokwa

Das Datum ist leicht zu behalten: 23.9.23. Und Bärbel und Björn Fleischer werden das auch nicht so leicht vergessen, aus einem besonderen Grund. An dem Tag haben sie ihre Hochzeit gefeiert, endlich. Warum das eine Feier auf dem Hexenland-Campingplatz in Sevelen wurde, das ist eine Geschichte mit kleinen Umwegen und Zufällen.