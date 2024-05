Start ist in Sevelen Noch wenige Plätze frei für die Fahrt nach Ameland

Ausführliche Informationen zum Ferienlager – mit vielen Fotos von der Unterkunft und Impressionen aus dem Lagerleben – gibt es im Internet unter www.amelandlager-sevelen.de. Die diesjährige Ferienfreizeit findet gleich zu Ferienbeginn in der Zeit vom 7. bis zum 24. Juli statt und wird als Alles-Inklusive-Paket angeboten. Ein erfahrenes und lagererprobtes Küchenteam sorgt für das leibliche Wohl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der Teilnahmebeitrag beträgt für Kinder aus der Gemeinde Issum 500 Euro. Kinder aus anderen Gemeinden zahlen 560 Euro. In dem Teilnahmebeitrag ist jeweils ein Taschengeld in Höhe von 60 Euro enthalten. Die Anmeldung ist online über die Internetseite des Lagers www.amelandlager-sevelen.de möglich.