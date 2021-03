Die Turnhalle am Burgweg hat ausgedient : Sevelen träumt vom Sportzentrum

Die alte Turnhalle am Burgweg in Sevelen soll durch eine neue ersetzt werden. Die Standortfrage ist geklärt. Entstehen soll eine neue Halle am Koetherdyck. Foto: Bianca Mokwa

Sevelen Eigentlich wurde nur nach einem Platz für den Ersatzbau der Turnhalle am Burgweg gesucht. Politik und Verwaltung hoffen auf Synergieeffekte am Sportplatz.

Daniel Ophey von der CDU spricht von einer „einzigartigen Chance“ – und tatsächlich liegt so etwas wie Euphorie in der Luft. Dabei ging es zunächst nur darum, einen Ersatzbau für die in die Jahre gekommene Turnhalle am Burgweg auf den Weg zu bringen und die Frage zu klären: Wo soll er hin?

Der Ausgangspunkt: Die Sporthalle am Burgweg in Sevelen ist 55 Jahre alt, die Bausubstanz veraltet, die Unterhaltung unwirtschaftlich. Das Issumer Architekturbüro schlug mehrere Ortsvarianten für einen Neubau vor: an gleicher Stelle, das würde aber auch bedeuten, dass es nicht viel Platz und damit Raum für Entwicklung gibt. Weitere Optionen waren ein Grundstück an der Feldstraße und der Nieukerker Straße. Das wäre zwar relativ groß, aber „mit dem Friedhof nebenan, tue ich mich relativ schwer“, sagte Bürgermeister Clemens Brüx.

Bisher sei er Freund von einem einfachen Ersatzbau gewesen, das habe sich geändert, als er die extrem gute Auslastung der Halle gesehen habe. Deswegen favorisiere er einen Neubau am Koetherdyck. Dort ist viel Platz zum Entwickeln. Die Nachfrage nach Sportangeboten werde in Zukunft eher steigen als abnehmen, so Brüx, denn es gebe einen starken Zuzug von Familien. Der Bedarf sein auf jeden Fall gegeben, „schalten wir Corona mal eben einen Moment aus“, sagte Brüx. SPD und CDU sprachen sich ebenfalls für einen Turnhallenbau am Koetherdyck aus. Jürgen Gatzweiler von der CDU geht noch einen Schritt weiter: die ältesten Gebäude am Sportplatz sind von 1967 und sanierungsbedürftig. Da biete sich ein Rundumschlag an. Parteikollegin Michaela Peeters spricht von „Visionen, um das ganze Gebiet aufzuwerten“. Auch die Gastronomie soll mit einbezogen werden. Das meinte Daniel Ophey mit der „einzigartigen Chance, größer zu denken“ und Architektin Leonie Tillmans vom Büro Ruhnau gibt ihm Recht. Nun gehe es an die nächsten Schritte, so der Bürgermeister.