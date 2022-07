Urlaub auf der Insel : Sevelener schicken Grüße aus dem Ameland-Sommerlager

Sevelen/Ameland 70 Kinder verbringen auf der niederländischen Nordseeinsel unbeschwerte Sommertage. Sie werden umsorgt von 13 Betreuern, sechs Küchenmuttis und einem Hausmeister.

Das Wetter auf Ameland war bisher ganz gut, so dass die Kinder das Lager meistens verlassen und die Insel erkunden konnten. Die Betreuer haben sich außerdem immer neue Sachen einfallen lassen, um die Kinder zu begeistern.

Sogar Strandbesuche standen schon auf dem Programm. Das Baden in der Nordsee hat bei warmen Temperaturen nur wenige abgeschreckt. Die Strandolympiade, bei denen die Kids verschiedene Geschicklichkeitsspiele am und im Wasser durchführen mussten, fand großen Anklang.

Beim Spiel „Mein Kind kann“ konnten die Kinder ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen Am Discoabend feierten die Kinder ausgelassen. Da kam es dann ganz gelegen, dass alle am Sonntagmorgen mal so richtig ausschlafen konnten. Beim Brunch wurden die Kids von den Küchenmuttis mit vielen Köstlichkeiten verwöhnt. Es gibt schon viele Fotos von den vielen Unternehmungen auf der Internetseite www.amelandlager-sevelen.de ein. Über das Gästebuch (Lagerbuch) haben alle die Möglichkeit, Grüße nach Ameland zu schicken.