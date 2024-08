Termin zum Ferienende Feierabendmarkt erstmals in Sevelen

Den Issumer Feierabendmarkt gibt es inzwischen schon einige Jahre. Jetzt wird es Zeit, die erfolgreiche Veranstaltung endlich auch nach Sevelen zu bringen, heißt es in der Mitteilung der Issumer Gemeindeverwaltung. Am letzten Ferientag, dem 20. August, darf es ab 17 Uhr voll werden auf dem Kirchplatz in der Dorfmitte.