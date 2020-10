Schulleben in der Gemeinde Issum : Rosen für ein Recht auf Bildung

Sevelen Facettenreich-Schüler planen Spendenaktion für den 9. und 10. Oktober. Mit dem Erlös sollen Kinder in anderen Ländern unterstützt werden. Im Fokus stehen Kinderrechte. Dazu gehört auch ein Recht auf Bildung.

Das Thema „Kinderrechte“ steht zurzeit für die Schüler des sechsten Jahrgangs der Freien Gesamtschule Facettenreich in Sevelen auf dem Stundenplan. In der Zeit zwischen den Sommer- und Herbstferien beschäftigen sie sich mit den Hintergründen, planen Aktionen, sammeln Spenden und bringen dieses wichtige Thema in die Öffentlichkeit.

Der gewählte Zeitraum ist kein Zufall, denn seit dem Bestehen der Schule organisieren die Kinder des sechsten Jahrgangs bei ihrem Kinderrechte-Projekt unter anderem einen Trödelstand auf dem Sevelener Töpfermarkt. Unter der Überschrift „Wir trödeln für ein Recht auf Bildung“ verkaufen die Kinder Spielzeug und Kinderkleidung. Mit den Einnahmen unterstützen sie Projekte der Kindernothilfe, die Kindern in anderen Ländern einen Schulbesuch oder zumindest die Teilnahme an einem Bildungsprojekt ermöglichen. Denn dass Bildung der beste Weg ist, um den Teufelskreis der Armut zu verlassen, haben die 32 Kinder verstanden. In den vergangenen Jahren kamen bereits mehrere tausend Euro zusammen, die an Projekte in der ganzen Welt weitergegeben werden konnten.