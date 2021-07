Spaßbad im Hexenland mit neuen Corona-Bedingungen : Sevelener Freibad hat wieder ganz „normal“ geöffnet

Sevelen Wegen der Tages-Inzidenz von Null müssen die Besucher ab sofort nicht mehr anmelden. Ein Negativtest ist nicht erforderlich. Auch die Gastronomie ist wieder besetzt.

Das Hexenland-Freibad hat seit Montag wieder geöffnet, ohne die Besucherzahl reduzieren zu müssen. „Durch die neuen Regelungen in der Coronaschutzverordnung fallen wir momentan in die Inzidenzstufe 0 und nehmen die Möglichkeit gerne wahr, das Spaßbad wieder ohne Besucherbeschränkung öffnen zu können“, so Bürgermeister Clemens Brüx.