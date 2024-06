Kurioser Unfall in Sevelen 27-Jährige touchiert Leitpfosten und Bäume – VW verliert Hinterrad

Am Samstag ist es gegen 16 Uhr auf der Nieukerker Straße in Sevelen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 27-jährige Frau aus Geldern fuhr mit einem dunkelblauen VW Golf die Straße in Fahrtrichtung Sevelen, als sie nach Angaben der Polizei aus bislang unklarer Ursache in Verlängerung eines Kurvenausgangs nach rechts von der Fahrbahn abkam.