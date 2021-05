Festschrift der KAB nun auch in Leipzig und Frankfurt : Mahnung von der Deutschen Nationalbibliothek

Sevelen Hans-Peter Koch ist Autor der Festschrift „100 Jahre KAB St. Josef Sevelen“. Vor kurzem landete unerwartete Post aus Leipzig in seinem Briefkasten.

„Wir möchten Sie bereits jetzt darauf hinweisen, dass wir uns bei Nichterfüllung der gesetzlichen Ablieferungspflicht gezwungen sehen, die Durchsetzung des Bescheides im Wege der Dienstaufsicht zu veranlassen“, heißt es in dem zweiseitigen Schreiben weiter. Koch ist sich nicht sicher, ob da nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird. Die Deutsche Nationalbibliothek? Da denke er an Werke von Schiller oder Goethe anstatt das von ihm verfasste Werk, das eine Erinnerung sein soll an die Geschichte der KAB in seinem Heimatdorf Sevelen und in einer Auflage von 300 Stück erschienen ist. Es gibt sie wirklich, die Abgabepflicht für sämtliche Publikationen deutschsprachiger Erzeugnisse. Dafür gibt es sogar ein Bundesgesetz, klärt die freundliche Dame auf Nachfrage der RP bei der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig auf. Tatsächlich gibt es zwei Standorte, in Frankfurt und in Leipzig. Und der in Leipzig ist für Publikationen in Nordrhein-Wesfalen zuständig. Der Vorteil von zwei Standorten sei, sollte bei einem einmal ein Unglück geschehen, gebe es von allem ein zweites Exemplar am anderen Standort.