Bürger haben viele Fragen Lösungsversuche fürs Baugebiet Oberstraße in Sevelen

Der Bagger, der momentan auf dem Feld an der Oberstraße in Sevelen steht, läutet nicht die Vorarbeiten für ein neues Baugebiet ein. Das geht auch gar nicht. Denn mit einer hauchdünnen Mehrheit war im nicht-öffentlichen Teil der Ratssitzung am 27. April in Issum bei einer geheimen Abstimmung gegen die Umsetzung gestimmt worden. CDU-Fraktionsvorsitzender Gerd Stenmans betonte, dass „irgendeiner der Steigbügelhalter der CDU gewesen sein muss“, da die Christdemokraten nicht mehr die absolute Mehrheit im Rat haben. SPD, FDP, die Grünen und WGI beteuerten, immer pro Baugebiet gewesen zu sein. Die einzelnen Positionen interessierten jetzt die Eigentümer der Grundstücke und Kaufinteressenten. Die hatten sich vor der Ratssitzung am Donnerstagabend zusammengetan und stellten viele Fragen – etwa, warum die CDU auf ein Minus von 900.000 Euro kam und die Verwaltung nur auf 300.000 Euro.