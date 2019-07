Kostenpflichtiger Inhalt: Feuerwehreinsatz in Sevelen : Scheune in Sevelen steht in Flammen

Die dunklen Wochen waren von weitem zu sehen. Mit 45 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr zum Scheunenbrand am Oermter Kirchweg aus. Foto: Kaspers

SEVELEN Feuer am Oermter Kirchweg. Die Ursache ist noch unbekannt. 45 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Sevelen, Issum und Rheurdt waren am Mittwoch an der Löschaktion beteiligt. Wohnhaus konnte gerettet werden.