Zusammenarbeit mit dem Kreis Wesel : Ziel: Die Stadt besser erreichen

Geldern Das Servicecenter des Kreises Wesel soll schrittweise die bisherige Telefonzentrale der Stadt Geldern ersetzen. Die Nummer bleibt dieselbe. Ein Testbetrieb ist für Mai geplant.

Landrat Ingo Brohl: „Das Servicecenter des Kreises Wesel ersetzt schrittweise die bisherige Telefonzentrale der Stadt Geldern, aber nicht die Sachbearbeitung durch die fachlich zuständigen Stellen. Vielmehr bieten die Servicekräfte schnelle und verlässliche telefonische Auskünfte zu Anfragen an, die sich auf die Dienstleistungen der Stadt Geldern, die Zuständigkeiten, Öffnungszeiten, benötigten Unterlagen, Gebühren und vieles mehr beziehen. Möglichst viele Anliegen sollen beim telefonischen Erstkontakt umfassend und abschließend beantwortet werden.“

Können die Servicekräfte eine Anfrage nicht beantworten, erfolgt eine Vermittlung an die zuständigen Sachbearbeiter, direkt telefonisch oder in Form einer elektronischen Nachricht als sogenanntes „Ticket“. Selbstverständlich werden auch Vermittlungswünsche an konkrete Ansprechpartner/innen ausgeführt.