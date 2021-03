Kriminalität in Geldern : Bankangestellte in Geldern verhindert Betrug

Bankangestellte in Geldern verhindert Betrug

Kriminalität in Geldern

Von einer Gelderner Seniorin forderte eine Frau am Telefon viel Geld. Foto: picture alliance / Sebastian Gol/dpa

Geldern Eine aufmerksame Bankangestellte hat am Donnerstag verhindert, dass eine 86-Jährige Opfer eines Betrugs wurde. Sie schaltete die Polizei ein.

Wie die Polizei am Freitag weiter meldete, hatte die Seniorin den Anruf einer Frau erhalten, die sich am Telefon als ihre Schwiegertochter ausgab. Die falsche Schwiegertochter erzählte, der Sohn der 86-Jährigen habe einen Unfall verursacht und müsse nun eine hohe Geldsumme zur Schadensregulierung zahlen. Die Seniorin machte sich daher auf zu ihrer Bank, um das Geld abzuheben. Die Bankangestellte am Schalter wurde wegen der erfragten Summe hellhörig und rief die Polizei hinzu. Ein Rückruf beim Sohn zeigte zudem, dass die Geschichte der Betrügerin frei erfunden war.