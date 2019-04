Vorfall am Westfall in Geldern : Seniorin bedroht: Ein Fall mit zwei Seiten

Der Mann hat sich Notizen vor den Häusern gemacht (Szene nachgestellt). Foto: Dirk Möwius

Geldern Ein unbekannter Mann bedroht am 3. April eine Seniorin am Westwall vor ihrer Haustür, sie ruft daraufhin die Polizei. Doch die Beamten kommen nicht. Laut Polizei gab es keinen Hinweis auf eine strafbare Handlung.

Verena Kensbock

Frau Schulz lebt mitten in Geldern, am Westwall, ihr Sohn wohnt direkt nebenan. Eigentlich hat sich Frau Schulz, die in Wahrheit anders heißt, immer sicher gefühlt – bis zum 3. April. An diesem Mittwochmorgen will sie gerade die Körbe für Glasflaschen von der Straße in den Garten bringen, als sie auf einen Mann aufmerksam wird. Er trägt eine Kapuze, hat Zettel und Stift in der Hand. Die 75-Jährige sieht, wie er sich Notizen macht. Sie glaubt, er kundschaftet die Nachbarschaft aus.

Sie spricht ihn an, fragt, ob sie helfen kann. „Das war ein großer Fehler“, sagt sie heute. Der Mann habe sie gepackt und an die Haustür gedrückt. „Ich bin ein böser gewalttätiger Mann“, soll er ihr ins Ohr geflüstert haben. „Ich kenne dich und weiß, wo du wohnst. Ich hole dich.“ Sie solle niemandem von der Begegnung erzählen, prägt er ihr ein.

Info Zeugenhinweise und Beobachtungen Beschreibung Der Mann soll etwa 1,70 bis 180 Meter groß sein, dunkles Haar und dunkle Augen haben. Er war mit einer braun-grünen Jacke, Jeans und dunklen Sportschuhen bekleidet. Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter der Telefonnummer 02831 1250 entgegen.

Als der Mann von Frau Schulz ablässt, ist sie aufgelöst. Noch Tage später zittern ihre Hände, sie spricht von Todesangst. Um 9.47 Uhr wählt sie die Nummer der Gelderner Polizei. „Ich habe dem Polizisten alles gesagt, was mir passiert ist“, berichtet die Geldernerin. Der Polizist am anderen Ende der Leitung fragt nach Name, Ort und Straße und verspricht, eine Streife bei ihr vorbeizuschicken. Frau Schulz jedoch bittet darum, dass die Beamten zunächst in der Stadt und auf dem Markt nach dem Mann mit der Kapuze Ausschau halten.

Vier Stunden später, um 14 Uhr, hat noch kein Polizist bei der 75-Jährigen vorbeigeschaut. In Rage schreibt sie eine E-Mail an die Staatsanwaltschaft in Kleve, schildert ihre Situation und sendet eine Strafanzeige gegen Unbekannt mit. Wenige Minuten später, um 14.19 Uhr leitet sie ihre Mail auch an die Polizei in Kleve weiter.

40 Minuten später stehen schließlich zwei Polizisten bei Frau Schulz vor der Haustür, einer von ihnen Opferschützer. Sie hatten wohl die Schicht übernommen und wussten von dem Vorfall bisher nichts. Sie lassen die 75-Jährige ihre Anzeige unterschreiben und versprechen, sich darum kümmern, Frau Schulz müsse nichts mehr machen. Man versprach ihr auch, so erzählt es die Geldernerin, dass am Montag noch einmal ein Opferschützer bei ihr vorbeikäme. Doch am Montag erscheint niemand. Frau Schulz ist, wie sie selbst sagt, von dem Vorfall erschüttert. Nachts lässt sie das Licht an, verlässt das Haus nur noch in Notfällen. Ihr Sohn geht abends einmal durch die Nachbarschaft, um nach dem Rechten zu schauen. „Ich hoffe, dass es sich mit der Zeit wieder bessert“, sagt sie.

Aus Sicht der Polizei sieht der Fall anders aus: Frau Schulz habe sich zwar am 3. April bei der Polizei gemeldet. „Von einem Überfall oder einer Bedrohung war da keine Rede“, sagt Polizeisprecher Ingo Schankweiler. „Die Beamten haben das unter ‚verdächtige Personen’ verbucht und nach dem Mann gesucht.“ Dass man eine Anzeige aufnehmen sollte, sei nicht klar gewesen. „Es gab keinen Hinweis auf eine strafbare Handlung.“

Weil man es für wichtig hielt, habe man zwei Kollegen, darunter den Opferschützer, später bei Frau Schulz vorbei geschickt. Dabei hätte man ihr angeboten, sich jederzeit zu melden, und Kontakte ausgetauscht. Ein Versprechen des Opferschützers, am Montag noch einmal vorbeizuschauen, habe es nicht gegeben. „Es ist in der emotionalen Stimmung vielleicht zu Missverständnissen gekommen“, sagt Schankweiler.