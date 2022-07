Stromverbrauch reduzieren : Seniorenbeirat wirbt für Energieeinsparung

Geldern Die Kosten für Gas explodieren. Dabei lässt sich der Verbrauch schon durch einfache Maßnahmen reduzieren. Hier sind ein paar Tipps für den Sommer.

Der Vorsitzende des Seniorenbeirats, Dieter Schade, glaubt zu wissen, wie es in den Familien abläuft: Der Wecker schellt, die Mutter steht auf und macht das Licht an, das gleiche in den Kinderzimmern und im Bad. Es ist taghell, aber die Jalousien werden oft viel später hochgezogen. Der Sohn fährt den PC hoch, guckt etwas nach, geht weg, der PC (0,13 bis 0,20 kW/h) bleibt an, die Tochter schaltet mit einer Tasse Kaffee in der Hand den Fernseher (0,10 kW/h) an. Der Kaffee ist getrunken, der Fernseher bleibt an.