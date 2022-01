Appell des Seniorenbeirats Geldern : Gelderner Seniorenbeirat macht sich fürs Impfen stark

Geldern Die Mitglieder des Gelderner Gremiums appellieren besonders an ihre Altersgenossen, sich und andere zu schützen. Auch das Boostern dürfe nicht vernachlässigt werden.

Doris Klaus „Mir ist es einfach unverständlich, wie Menschen die Impfung verweigern können, gleichzeitig aber erwarten, dass unser Gesundheitssystem sie auffängt, wenn sie selbst oder ihre Angehörigen an Covid 19 erkranken. Ich bedaure es sehr, dass sich so viele Menschen dem Gemeinwohl entziehen. Noch vor 100 Jahren hat die Spanische Grippe allein in Deutschland etwa 260.000 und weltweit 50.000.000 Menschenleben gefordert. Diese Menschen hätten sicher alles dafür gegeben, eine solche Chance zur Abwehr zu bekommen. Wir sollten der Pharmaindustrie dankbar sein, dass sie uns den Impfstoff relativ kurzfristig zur Verfügung stellen konnte. Die vielen Ärzte, Fachkräfte und Helfer in Praxen, Impf- /Testzentren, Krankenhäusern und Laboren haben unsere Anerkennung verdient. Stattdessen alles schlecht zu reden und die Vorschriften zu missachten, kann und darf nicht sein.“

Marlies van Treeck „Für alle Menschen hat sich seit Corona das qualitative Leben, insbesondere die gelebten Kontakte, gravierend verändert. Betroffen sind alle Altersgruppen, aber ganz besonders chronisch Kranke und hochbetagte Menschen. Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene erleben eine Welt, in der Einschränkungen an der Tagesordnung sind. Für ihre Entwicklung und ihre psychische Situation fehlen notwendige Begegnungen. Das trifft in gleichem Umfang auf allein lebende Senioren und solche, die in Einrichtungen leben, zu. Für alle Menschen in unterschiedlichen Lebensabschnitten gbit es höchste Einschränkungen. Ich denke, dass wir als Solidargemeinschaft alle darüber nachdenken müssen, wie sich diese Situation beenden, zumindest massiv verbessern lässt. Das funktioniert wahrscheinlich nur, wenn alle, deren Gesundheitszustand nicht dagegen spricht, sich impfen lassen.“