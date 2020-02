Fall in Geldern : Seniorenbeirat empört über neues Gesetz

Geldern Vorsitzender Dieter Schade kritisiert die neuen Regeln zum Medizinischen Dienst. Er vermisst Rücksichtnahme auf einzelne alte Kranke, wie ein Fall aus Geldern zeigt.

Schade berichtet von einem konkreten Fall aus Geldern: „Die Krankenkassen erwarten, dass stationäre Behandlungen möglichst kurz sind und nur im Rahmen einer medizinischen Notwendigkeit erfolgen. Rehabilitation und weitere Erholung könne in der Familie erfolgen. So weit so gut. Aber: Die 82-jährige Patientin X könnte aus medizinischer Sicht entlassen werden. Sie war von Nachbarn ins Clemens-Hospital eingeliefert worden, die sie hilflos in ihrer Wohnung auffanden; sie lebt allein und hat keine Angehörigen.“ Der Medizinische Dienst (MD) habe sie während des Klinikaufenthalts mit dem Ergebnis der Einstufung in Pflegegrad 3 mit Hinweisen auf eine dementielle Störung begutachtet. Der MD hält auch eine Rückkehr der Patientin in ihre Wohnung für ausgeschlossen. Also muss die Patientin in eine Pflegeinrichtung Kurzzeitpflege oder Vollzeitpflege. Schade weiter: „Ich habe am Donnerstag fünf Pflegeheime in Geldern angerufen. Keines dieser Einrichtungen hätte die Patientin umgehend, aber auch nicht kurzfristig aufnehmen können: Es liegen Wartelisten vor. Was soll das St.-Clemens-Hospital nun machen? Die Patientin vor die Tür setzen, was nie geschehen wird, und auch eine Klage wegen einer Verweigerung erforderlicher Hilfe nach sich ziehen würde.“ Das St.-Clemens-Hospital behalte also die Patientin weiterhin und die Pflegeüberleitung versuche, Tag um Tag in zahllosen Telefongesprächen, einen entsprechenden Platz zu finden. Schade: „Der gleiche MD, der die Patientin im St.-Clemens Hospital begutachtet hat, stellt zu einem späteren Zeitpunkt nach Aktenlage fest, dass sie zu lange im Krankenhaus gelegen hat — mit dem Ergebnis, dass das Krankenhaus Gelder zurückzahlen muss und obendrauf noch Strafe zahlen soll. Das ist unglaublich.“ Aus seiner Sicht sind die Krankenhäuser nicht dafür zuständig, dass genügend Pflegeplätze vorhanden sind. Das sei eine Aufgabe des Staates, der „jedoch immer wieder auf Defizite in unserem Kranken- und Pflegesystem hinweist, die dann Betroffene ausbaden müssen.“