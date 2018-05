Geldern: Senioren-Union: Innere Sicherheit durch Konsequenz

Geldern Bei der Mitgliederversammlung der Senioren-Union Kreis Kleve stand das Thema "Wie steht es um unsere innere Sicherheit?" im Mittelpunkt. Dazu konnte der Vorstand unter dem Vorsitzenden Franz Schooltink mit Wilfried Albishausen einen ausgewiesenen Experten gewinnen.

Nach Begrüßung der Vorsitzenden des Bezirks Niederrhein, Theo Thissen aus Kaarst, und des Kreises Wesel, Heinz Breuer, berichtete die Landtagsabgeordnete des Kreises Kleve, Margret Voßeler, von ihrer Arbeit im Landtag. Der CDU-Kreisvorsitzende Günther Bergmann musste wegen Verpflichtungen in Düsseldorf seine Teilnahme absagen.

Wilfried Albishausen ging eingehend auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere auch auf das Polizeigesetz NRW und das Strafrecht, sowie die Kriminalitätsstatistik ein. So soll das Polizeigesetz NRW mit seinen Gefahrbegriffen auf den Begriff der drohenden Gefahr vereinfacht werden. Die Grenzlage des Kreises Kleve bedeutet darüber hinaus eine Erschwernis der Polizeiarbeit, da die Rechte der Polizei in den Niederlanden teilweise von denen in NRW abweichen.