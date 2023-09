Supermarkt in Issum Was macht ein Storch auf dem Lidl-Parkplatz?

Issum · Das Tier stand am Dienstagvormittag mehr als eine Stunde lang vor dem Supermarkt in Issum. Wie sich herausstellte, kannte der noch junge Vogel sich in der Gegend gut aus.

05.09.2023, 13:07 Uhr

Am Dienstagmorgen landete der Storch plötzlich auf dem Lidl-Parkplatz und blieb mehr als eine Stunde lang dort. Foto: Eirik Sedlmair

Ganz gemütlich liegt er da, die langen Beine eingeklappt, mit seinem weißen Bauch berührt er fast den Grünstreifen. Und er scheint sich nicht stören zu lassen von den Menschen, die ihn beobachten, die ihre Handys zücken, um ihn zu fotografieren. Denn so etwas sieht man in Issum auch nicht alle Tage: Mitten auf dem Lidl-Parkplatz am Vogt-Vogt-von-Belle-Platz hat sich ein junger Storch niedergelassen.