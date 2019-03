Festival Courage: Courage-Party mit Selina Mour

Kreis Kleve (RP) Ihre Debütsingle „Hold Me“ zählt 1,6 Millionen Youtube-Aufrufe, ihr Song „Jackpot“ wurde millionenfach gestreamt. Seit März ist sie außerdem in ihrer ersten Hauptrolle im Kino zu sehen.

Die Rede ist von Selina Mour. Am Samstag, 29. Juni, kommt die 18-jährige Pop-Newcomerin zum Jugendfestival Courage auf Schloss Moyland. Vor nunmehr zwei Jahren legte die junge Frankfurtin in verschiedenen Social-Media-Plattformen die Grundsteine ihrer Karriere. Das Jahr 2019 begann für Selina Mour mit dem Start des Kinofilms „Misfit“, in dem sie die Hauptrolle spielt und eigene neue Songs singt. Im Mai tritt sie dann im Rahmen ihrer ersten Tour in Köln, Hamburg oder Berlin auf – und kommt auch nach Bedburg-Hau aufs Schloss Moyland. Eintrittskarten zum Preis von zehn Euro plus Servicegebühr gibt‘s im Online-Vorverkauf. Mitte April beginnt der Vorverkauf der Hardcover-Tickets bei den Sparkassen im Kreisgebiet. Alle Infos unter www.jugendforum-courage.de