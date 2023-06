Sinkende Schülerzahlen Sekundarschule in Geldern schließt für immer

Die Flure in der ersten Etage sind leer. Keine Jugendlichen mehr, kein Geschrei, verschlossene Klassenzimmer. Vor wenigen Tagen wurde der letzte Jahrgang der Sekundarschule Niederrhein in Geldern mit 90 Schülern verabschiedet, darunter 72 Entlassschüler und 18 sogenannte Seiteneinsteiger aus der Ukraine oder Syrien, die an der Schule in dem Fach Deutsch als Zweitsprache unterrichtet wurden. „Jetzt schließen wir für immer“, sagt Schulleiterin Birgit Rentmeister.