Städtefreundschaft : Partnerschaft Straelen-Bayon feiert 60. Geburtstag

Straelen Die Termine der Festtage 2023 stehen fest. Im Mai kommen die Bayoner nach Straelen, im September reisen die Straelener nach Bayon.

Die Termine für die Jubiläumsfeiern stehen fest: In Straelen wird das Fest am 21. und 22. Mai 2023 gefeiert. Zugleich werden zum ersten Mal seit drei Jahren an diesem verlängerten Wochenende wieder Kinder und Jugendliche im Rahmen des traditionellen Austauschs aus Bayon zu einem Besuch nach Straelen kommen.

Falls Familien sich als Gastgeber am Kinder- und Jugendaustausch beteiligen wollen, können sie ihr Interesse über die Homepage des Vereins oder bei Wolfgang Cox in der Geschäftsstelle des Kulturrings der Stadt Straelen mitteilen. In Bayon findet die Festveranstaltung am 16./17. September 2023 statt. 2024 wird es einen Gegenbesuch Straelener Kinder in Bayon geben.