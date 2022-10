Bau der Blumenversteigerung begann 2002 : Seit 20 Jahren in Herongen – Landgard feiert mit Kunden

Seit 20 Jahren in Herongen – Landgard feiert mit Kunden

Landgard-Vorstand Dirk Bader freut sich über die Entwicklung in Herongen. Foto: Landgard/Lina Nikelowski/Lina Nikelowski

Herongen Landgard und Veiling Rhein-Maas haben mit Kundschaft und Erzeugern das 20-jährige Bestehen des Standorts Herongen gefeiert. Mit dem Bau der Blumenversteigerung 2002 und ihrem Ausbau 2010 bietet Veiling Rhein-Maas heute auf rund 190.000 Quadratmetern die einzige Blumen- und Pflanzenversteigerung mitten in der Euregio, die an die Netzwerke von Landgard und Royal Flora Holland angeschlossen ist.

Mit floralen Installationen, Jubiläumsangeboten und einem verkaufsoffenen Sonntag haben Landgard und Veiling Rhein-Maas mit Kundschaft und Erzeugern das 20-jährige Bestehen des Standorts Herongen gefeiert. Die Eröffnung des Cash & Carry-Markts an der Veilingstraße in Herongen war vor 20 Jahren von vielen mit Spannung erwartet worden. Seitdem hat sich Landgard in Herongen konstant weiterentwickelt.