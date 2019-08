Fliegen am Eyller Himmel : Modellflugclub Saturn Kerken ist bereit zum Abheben

Eyll Elmar Jochheim gewinnt beim Seglerwettbewerb den von ihm gestifteten Wanderpokal. Am 18. August veranstaltet der Verein ein Jedermannfliegen.

Auf einen umfangreichen Arbeitseinsatz auf dem Modellflugplatz in Kerken-Eyll blicken die Mitglieder des MFC-Saturn Kerken zurück. Etliche Mitglieder waren mit Spaten, Schaufeln und Schubkarren angerückt, um den Platz einzuebnen und für den Flugbetrieb in einen besseren Zustand zu bringen, vor allem aber, um den Rasenmäher wieder effektiv einsetzen zu können. Ohne eine ebene Rasenfläche können besonders Modelle mit kleinen Fahrwerken nicht problemlos starten und landen. Die Trockenheit bereitet große Probleme bei der Platzpflege. So hat auch der Platzregen am Abend nur mäßig geholfen. Am darauffolgenden Tag war ein Seglerwettbewerb geplant, der bei guten Bedingungen durchgeführt werden konnte.