Nr. 1 in NRW : Seepark Janssen gewinnt Preis als Tagungshotel

Geldern Einen weiteren Erfolg meldet das Hotel See Park. Erstmalig wurde es in die Top Ten der Deutschen Tagungshotels gewählt. Beim Grand Prix der Tagungshotellerie 2019 waren rund 14.000 Trainer, Weiterbildner und Tagungsentscheider aufgerufen, ihre Favoriten zu wählen.

In drei Kategorien waren die Tagungsstätten eingeteilt. Bei den Tagungshotels mit weniger als 100 Zimmern belegte man den 8. Platz bundesweit. Damit war man gleichzeitig im Ranking das am höchsten bewertete Hotel aus Nordrhein-Westfalen und damit natürlich auch ganz klar die Nummer 1 am Niederrhein. Gründe für die guten Bewertungen seien neben der Lage am Rand der Ballungszentren, die guten Verkehrsverbindungen besoners auch die Möglichkeiten, nach einem anstrengenden Tagungsprogramm auch gut „entschleunigen“ zu können. Die Kombination von „Tagung und Wellness“, die Lage am romantischen See mit Spazier- oder Joggingrouten und die direkte Nachbarschaft zum Golfplatz biete ein „wunderbares Gesamtpaket“. „Einen großen Anteil am Erfolg haben aber auch unsere Mitarbeiter, die dem Gast den Aufenthalt so angenehm wie möglich gestalten“ , so Janssen weiter. Man wolle den Platz in der Top Ten nun verteidigen und weiter auszubauen.