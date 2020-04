Offene Kirchen aber keine Gottesdienste : Die Seelsorge von St. Anna Issum-Sevelen

Issum Es gibt noch einige Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit der Gemeinde und zur Nutzung der kirchlichen Angebote.

Auch wenn bis zum 1. Mai aufgrund der Corona-Pandemie keine öffentlichen Gottesdienste möglich sind, so sind die Kirchen der Pfarrgemeinde St. Anna Issum-Sevelen zum persönlichen Gebet geöffnet. Die St.-Antonius-Kirche in Sevelen, die St.-Nikolaus-Kirche in Issum und das Kapellchen auf dem Oermter Berg sind in der Zeit von 9 bis 18 Uhr zugänglich. Es besteht die Möglichkeit, an der Pietà in Sevelen oder der „Immerwährenden Hilfe“ in Issum Kerzen anzuzünden.