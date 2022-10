Jubiläumsprogramm im Zirkus : Seepark Janssen in Geldern ehrt seine 43 Jubilare

Geldern 26 Jahre nach der Gründung feiert die Hotelleitung mit ihren Jubiläums-Mitarbeiter einen ganz besonderen Tag: mit großer Hafenrundfahrt und Varieté-Abend.

Im Februar 1996 eröffnete in Geldern das See Hotel, wie es damals noch hieß. Seitdem hat es eine beeindruckende Geschichte geschrieben: 26 Jahre später feiert das Hotel Seepark 43 Jubilare mit insgesamt 465 Dienstjahren. „Es ist schon beeindruckend“, so Geschäftsführer Marc Janssen, „wenn so viele Mitarbeiter dem Unternehmen so lange die Treue halten.“ 18 Jubilare sind seit fünf Jahren, 13 seit zehn Jahren und jeweils vier seit 15, 20 und sogar 25 Jahren im Unternehmen beschäftigt. Aktuell zählt das Hotel mit 158 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den größten Arbeitsgebern in der Region. Wie beliebt das Hotel, das Restaurant und der Spa sind, lässt sich nicht nur an den Besucherzahlen, sondern auch an den Bewertungen der vielen Bewertungsportale ablesen. Da war es nur logisch, dass das Unternehmen den Jubilaren einen ganz besonderen Tag gestaltete. Nach der Begrüßungsansprache samt Ehrung gab es ein gemeinsames Essen im hoteleigenen Restaurant. Dann ging es nach Duisburg zu einer Rundfahrt durch den größten Binnenhafen Europas und auch ein Stück des Rheins. Die gesellige Feier wurde fortgesetzt nach einer Erfrischung im XXL-Biergarten im Zelt des Flic Flac Varietés, wo man einen unvergesslichen Abend mit Action, Artistik und einer großen Portion Comedy erlebte. Aber es hieß auch Abschied nehmen. Margitta Janssen wurde nach 39 Jahren Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand verabschiedet.