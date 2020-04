Geldern : Blitzeinbruch in Parfümerie

Die Polizei sucht Zeugen für den Blitzeinbruch in Geldern. Foto: dpa/Friso Gentsch

Geldern Offenbar sechs junge Männer sind in der Nacht zu Mittwoch an einem Blitzeinbruch in der Fußgängerzone der Issumer Straße beteiligt gewesen. Ihr Ziel war eine Parfümerie. Laut Meldung der Polizei vom Mittwoch schlugen die dunkel gekleideten Verdächtigen gegen 1.20 Uhr die Glasscheibe der Eingangstür des Geschäfts ein.

