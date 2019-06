Bauarbeiten an K34-Radweg : Sechs Bushaltestellen entfallen in Vernum

Vernum Der neue Radweg in Vernum soll das Fahren besonders für Kinder sicherer machen.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

Rot-weiße Bauzäune stehen momentan in großer Menge in Vernum. An der Kreuzung von Vernumer Straße, Meiersteg und Woltersweg entsteht ein Kreisverkehr. Der gehört zu einem neuen Radweg entlang der Kreisstraße 34. So soll vor allem für Kinder das Fahrradfahren sicherer werden.