Unsere Woche : Unerträglich und schonungslos

Meinung Das Gutachten des Bistums Münster hat detailliert wie noch nie aufgelistet, wie Missbrauch in der Region abgelaufen ist. Das Dokument zu lesen, tut weh. Das sollte es auch.

Das Schlimmste ist ja, dass es keinen überrascht hat. Dass alle erwartet haben, dass das neue Gutachten des Bistums zu Macht und sexuellem Missbrauch neue Ungeheuerlichkeiten ans Tageslicht bringt. Als in Kevelaer seinerzeit darüber beraten wurde, die Bischof-Janssen-Straße umzubenennen, weil ein Gutachten dem früheren Wallfahrtsrektor schwere Vorwürfe macht, gab es kurzzeitig die Idee, den Namen doch einfach beizubehalten und statt dessen auf den kürzlich verstorbenen Weihbischof Heinrich Janssen zu beziehen. Dem Vernehmen nach wurde die Idee ganz schnell verworfen, eben weil das Gutachten gerade in Arbeit und nicht abzusehen war, ob es darin nicht auch plötzlich Vorwürfe gegen den Namensvetter gibt. Jetzt, wo das Gutachten vorliegt, zeigt sich, wie richtig es war, der Straße eben doch einen ganz anderen Namen zu geben. Kastanieneck heißt der Bereich nun. Ein Vorschlag der Anwohner.

Zum Glück, denn das neue Gutachten erhebt auch schwere Vorwürfe gegen Weihbischof Heinrich Janssen. Ihm wird nicht direkt Missbrauch vorgeworfen. Er soll aber mit dafür gesorgt haben, dass die schweren Verfehlungen von Pastor Alfred Ahlbeck vertuscht wurden. Der Geistliche wirkte unter anderem in Winnekendonk, Sevelen, Emmerich und Kranenburg-Frasselt. Wobei das Wort „wirken“ angesichts der Vorwürfe einen schalen Beigeschmack bekommt. Ahlbeck ist eines der Fallbeispiele, die die Experten detailliert im Gutachten aufführen. Die Ausführungen zu lesen, ist stellenweise unerträglich. Es ist vermutlich das erste Mal, dass ein Gutachten des Bistums Münster so genau beschreibt, was da hinter den Türen eines Pfarrhauses passiert ist. Detailliert beschreibt der Gutachter, auf welche Weise der Geistliche Kinder und Jugendliche missbraucht haben soll. Beim Lesen stellt sich die Frage: Muss das denn alles unbedingt so genau beschreiben werden? Es gibt nur eine klare Antwort: Ja, es muss. Zur Aufarbeitung gehört eben auch, schonungslos zu benennen, was innerhalb der katholischen Kirche möglich war. Es wäre Vertuschung im kleinen, den schweren Missbrauch nur anzudeuten und damit zu verharmlosen.