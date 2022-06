Nicht alle Kinder kriegen Abzeichen : Geldern scheitert am „Seepferdchen“

Schlechte Nachrichten im Sportausschuss: In Geldern wird nicht jeder Achtjährige das Seepferdchen-Abzeichen schaffen können. Foto: dpa/Nicolas Armer

Geldern Eigentlich sollte jedes achtjährige Kind schwimmen lernen und das Abzeichen schaffen können. Im Sportausschuss wurde eingeräumt, dass dieses Ziel derzeit nicht erreicht werden kann. Es ging auch um einen Kunstrasenplatz.

Gleich eine ganze Reihe von Themen wurden im Sportausschuss der Stadt Geldern behandelt. Für die Sportentwicklung in Geldern wurde eine Prioritätenliste erstellt. Hier der Überblick über die Entscheidungen und Vertagungen.

Konzeption eines Schwimmbades Ziel soll es sein, ein Konzept zu erstellen, das sämtliche Bedürfnisse im Zusammenhang mit einer Schwimmbadbenutzung berücksichtigt. Die Arbeitsgruppe Schwimmbad hat gemeinsam mit der Hochschule Koblenz einen Fragebogen erstellt, der wie berichtet im Mai an rund 3000 Personen in Geldern verschickt wurde. Seine Beantwortung ist bis zum 5. Juni möglich. Die Auswertung wird spätestens in der nächsten Sitzung des Sportausschusses zur Diskussion vorgetragen.

Seepferdchen In diesem Zusammenhang wurde vom Stadtsportverband die Frage an die Verwaltung gestellt, welche Maßnahmen sich in der Umsetzung befinden, um das im Haushaltsplan der Stadt Geldern festgelegte Ziel zu erreichen, jedes achtjährige Kind zur Schwimmbefähigung auf Seepferdchen-Niveau zu bringen. Nach Treffen mit den beiden Schwimmausbildungs-Anbietern heißt es, dass unter den aktuellen Bedingungen die Zielerreichung nicht gewährleistet werden kann. Die Herausforderungen heißen „Wasserzeit- und flächen“ und „Übungsleiter“.

Sport in Geldern Im April fand online ein Workshop zur Weiterentwicklung der Sportentwicklungsplanung der Arbeitsgruppe Sport gemeinsam mit der Hochschule Koblenz statt. Ziel war es, die aus dem Jahr 2018 dargestellten Empfehlungen zu aktualisieren und Prioritäten zu setzen. Diese Prioritätenliste wurde in zwei Teilbereiche unterteilt: „Sportstätten in Geldern“ und „Organisation und Strukturen im Sport“. Priorisierungen wurden mit „Top“, „Top/Hoch“, „Hoch“, „Mittel“ und „Niedrig“ bewertet. Unter „Top“ und „Top/Hoch“ fallen: Duschen und sanitäre Einrichtungen der Sportstätten sukzessive sanieren (Gelderlandstadion und Anlage an den Gymnasien). Sanierung der leichtathletischen Anlagen im Gelderlandstadion oder der Schulsportanlage mit dem Ziel einer zentralen (Schul-)Sportanlage. Ebenfalls mit „Top“ priorisiert wurde die Bädersituation, sprich die Konzeption eines Schwimmbades.

Belegung der Fußballplätze Wie von der CDU-Fraktion in der letzten Ausschusssitzung gefordert, legte die Verwaltung eine detaillierte Belegungsliste aller Gelderner Fußballvereine vor. Sie wurden von der CDU aber als wenig aussagekräftig bewertet.

Sportanlage „Holländer See“ Die Tendenz aller Fraktionen in der Sportausschusssitzung im März war wie berichtet, dass der Rasenplatz ebenfalls in einen Kunstrasenplatz umgewandelt und die gesamte Sportanlage als Investition für die Zukunft zu einer modernen Sportstätte ertüchtigt werden soll. Markus van Aken, Geschäftsführer GEO 3, stellte nun eine mögliche Sportanlage vor, auf der auf Kunstrasen Fußball gespielt und gleichzeitig Leichtathletik (mit vier Laufbahnen, Wurf- und Sprungdisziplinen) betrieben werden kann. Dabei erläuterte er, dass ein Kunstrasenplatz rund 2500 Stunden im Jahr genutzt werden kann, ein Naturrasen lediglich 500 Stunden. Er habe sich zudem den vorhandenen Kunstrasenplatz angesehen. Dieser müsse im Bereich des vorderen Strafraums punktuell ausgebessert werden, ansonsten sei der Platz für die nächsten fünf bis sieben Jahren in einem Top-Zustand. Weiter führte er aus, dass eine Umwandlung in Bauabschnitten möglich sei, bei der zunächst die Leichtathletikanlage geschaffen würde und der Naturrasenplatz unberührt bliebe. Von einer umgekehrten Vorgehensweise riet er dringend ab. Überraschend verkündete Michael Cools (CDU) eine Kehrtwende seiner Fraktion: „Wir sehen keine Notwendigkeit für einen Kunstrasenplatz. Meine Fraktion wird sich dafür stark machen, den Naturrasenplatz zu erhalten.“

Antrag des SV Arminia Kapellen-Hamb auf Errichtung eines Kunstrasenplatzes Über den Antrag wird im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen für das Jahr 2023 beraten.

Zuschuss zum Neubau des Umkleidehauses GW Vernum Die Verwaltung deutete an, dass es weitere Förderprogramme aktuell nicht gibt.