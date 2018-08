Schwerer Verkehrsunfall in Veert mit vier Verletzten.

In Veert

Veert Vier Verletzte hat es bei einem Unfall gegeben, der sich am Samstag in Veert ereignete. Laut Polizeimeldung fuhr um 23.54 Uhr eine 24-jährige Frau aus Grefrath aus Richtung Harttor kommend auf der Klever Straße.

An der Kreuzung Klever Straße / Am Kapellhof wollte sie mit ihrem Pkw nach links abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw einer 25-jährigen Kleverin, so dass es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die beiden Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Darüber hinaus wurden im Auto der Kleverin eine 22-jährige Mitfahrerin schwer und ein 22-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle gesperrt und der Verkehr für etwa eine Stunde umgeleitet.