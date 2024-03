Schwerer Unfall in Wankum Auto überschlägt sich und stürzt in Wassergraben

Auf der Müllemer Straße im Wachtendonker Ortsteil Wankum unmittelbar an der Grenze zu Nettetal hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 13.50 Uhr war ein 49 Jahre alter Mann aus Nettetal mit seinem Smart in Fahrtrichtung Hinsbeck unterwegs, als er auf Höhe der Abbiegung Kovermühlenweg aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.