Unfall in Kerken : Schwerverletzter bei Unfall auf der B 9

Unfall in Kerken

Der Fahrradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Nieukerk Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es auf der Strecke zwischen Aldekerk und Nieukerk am Montagabend gegen 20.20 Uhr.

Eine 83-jährige Frau aus Kerken fuhr in ihrem Ford Fiesta auf der Klever Straße (B 9) von Aldekerk in Richtung Nieukerk. Als sie nach links in die Kölner Straße abbog, stieß die 83-Jährige mit einem auf der B 9 entgegenkommenden 59-jährigen Radfahrer aus Remseck (Baden-Württemberg) zusammen.