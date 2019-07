Geldern : Schwerer Unfall in Geldern - Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Rettungshubschrauber wurde beim Unfall in Geldern angefordert. Foto: Berns, Lothar

Geldern Zu einem schweren Unfall kam es am frühen Donnerstagmorgen in Geldern am Kreisverkehr Harttor/ Mühlenweg, in der Höhe des Rewe-Marktes. Ein Radfahrer wurde bei der Kollision mit einem Lkw schwer verletzt.

Der Unfall passierte gegen 7.50 Uhr.

Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Er landete auf dem gegenüberliegenden Lidl-Parkplatz.