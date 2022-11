Straelen Auf der B 58 kommt es nach einem Unfall zu Behinderungen. Rettungs- und Bergungsarbeiten sind im Gange.

Einen schweren Unfall hat es am Mittwochmorgen in Straelen gegeben. An der Ecke B 58/Arcener Straße stießen zwei Transporter zusammen. Dadurch wurden zwei Personen verletzt. Die Polizei ermittelt derzeit den genauen Unfallhergang. Aktuell kommt es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen wegen Rettungs- und Bergungsarbeiten.