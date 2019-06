Aus dem Schulleben : Die Frau mit den Gummibärchen geht

Nach 31 Jahren an der Wankumer Grundschule beendet Sekretärin Christa Willems ihr Berufsleben. Zum Abschied gab es eine Überraschungsparty mit Liedern und kurzen Theaterszenen. Und natürlich die süßen Trostpflästerchen.

Die Frau mit den kurzen blonden Haaren steht in der Tür zur Turnhalle und macht große Augen. Da sind knapp 100 Jungen und Mädchen, die „Hey“ rufen, die Arme heben und senken und klatschen. „Jetzt kommt was“ rufen einige Kinder der Frau entgegen. Die heißt Christa Willems, war 31 Jahre lang die Sekretärin der Grundschule in Wankum und wird in der nächsten Stunde die Abschiedsfeier erleben, die von den Schülern vorbereitet wurde. Denn die 65-Jährige geht mit Beginn der Sommerferien in den Ruhestand.