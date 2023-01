Tafel Geldern stattet bedürftige Familien aus Schulmaterialmagazin am Bahnhof startet ins neue Jahr

Mittlerweile sind alle Materialkartons eingetroffen, die von den fleißigen, ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen ausgepackt und in die Regale sortiert wurden. Die Ausgabestelle am Bahnhof in Geldern ist also startklar für das neue Jahr. Die gesamte Palette an Schulmaterial für die Klassen 1 bis 13 steht bedürftigen Familien aus Geldern, Straelen, Issum, Rheurdt und Kerken hier wieder zur Verfügung. Geöffnet ist das Schulmaterialmagazin am Gelderner Bahnhof, Brühlscherweg 2, nun immer am letzten Mittwoch im Monat, jeweils von 16 bis 18 Uhr.