Station am Gelderner Berufskolleg : So viele Schulen im Kreis Kleve machen bei der mobilen Impfaktion mit

„Bitte einmal stillhalten“: Krankenschwester Susanne Krechel impft die 17-jährige Schülerin Joelina am Liebfrauen-Berufskolleg in Geldern. Foto: Dirk Weber

Geldern Am Dienstag war ein mobiles Impfteam am Berufskolleg des Bistums Münster in Geldern zu Gast, um 24 Schüler gegen Covid-19 zu immunisieren. Was die Jugendlichen über das Impfen denken.