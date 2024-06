Schuljahr 2024/25 Viele Schüler bleiben in Straelen

Schüler außerhalb Straelens 31 Schüler, die nicht aus Straelen sind, haben sich für die Sekundarschule entschieden. Für die das Gymnasium entschieden sich ebenso 31 Schüler aus anderen Gemeinden.Offener Ganztag und Verlässlicher Halbtag Für den offenen Ganztag an der Katharinenschule wurden in Straelen 126 Schüler (Vorjahr 132) und in Herongen 44 Schüler (Vorjahr 32) angemeldet. Für den Verlässlichen Halbtag an der Katharinenschule gab es in Straelen 130 Anmeldungen (Vorjahr 162), in Herongen 27 Anmeldungen (Vorjahr 49) und in Holt 42 (Vorjahr 47).