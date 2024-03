Schulanmeldungen in Geldern Fehlt es der Bezirksregierung bei den Gymnasien am Willen zu einer Lösung?

Meinung | Geldern · Die Eltern in Geldern wollen nicht so wie die Bezirksregierung will. Es gibt einmal mehr Ärger bei den Schulanmeldungen. Zumindest im Falle der beiden Gymnasien scheinen die Hürden nicht unüberwindlich hoch. Wenn man denn wollte.

15.03.2024 , 17:38 Uhr

Das Friedrich-Spee-Gymnasium muss wohl 23 Kinder ablehnen. Foto: Evers, Gottfried (eve)