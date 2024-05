Harte Linie bei Schulanmeldungen in Geldern Basta-Politik der Bezirksregierung

In der Schulfrage ist die Bezirksregierung Düsseldorf hart geblieben. Mittels Losverfahren musste die Realschule An der Fleuth 20 und das Friedrich-Spee-Gymnasium 17 Schüler abweisen. Die Zahl der Anmeldungen am Lise-Meitner-Gymnasium hat sich seitdem um 23 auf 111 erhöht, die an der Gesamtschule um 13 auf nun 81 Anmeldungen. Das würde für drei Eingangsklassen reichen.