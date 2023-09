St. Hubertus-Bruderschaft Straelener Bruderschaft fällt ihren Maibaum

(RP) Zur guten Tradition im Jahr vor dem eigenen Schützenfest gehört es, einen neuen Maibaum zu schlagen. Dies erledigten die Mitglieder der St.-Hubertus-Bruderschaft Straelen kürzlich im Rahmen ihrer Sommertour. In der Ortschaft Vlaßrath wurde ein großer, geradliniger Baum ausgewählt, mit vereinten Kräften gefällt und danach mit Traktor und Karre aus dem Wald befördert. Die Bruderschaft dankt dem Waldbesitzer sowie dem fachkundigen Holzfäller. Auch der Regen konnte den Schützen nichts anhaben. Vom Wald aus brachte man den Baum auf den Hof der Familie Köster, wo er geschält und zum Trocknen abgelegt wurde. Im nächsten Jahr wird der trockene Baum dann gestrichen und zum Schützenfest im September an der Bofrost-Halle in Straelen platziert. Anschließend wird er bis zum nächsten Schützenfest der Bruderschaft am Wohnhaus der Königin oder des Königs aufgestellt. Bis zum Vogelschießen am Pfingstsonntag auf dem Hof der Familie Straeten in Hetzert darf man also gespannt sein, wo der Maibaum langfristig seinen Platz finden wird.