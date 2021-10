Versammlung in Auwel-Holt : St.-Georgius-Bruderschaft bestätigt Vorstand im Amt

Auwel-Holt Fünf Schützen wurden für stolze 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Der komplette Vorstand stellte sich zur Wiederwahl und wurde einstimmig von der Versammlung bestätigt.

(RP) Mit Erleichterung für alle nach dem Motto „Endlich wieder Versammlung“ hielt die St.-Georgius-Bruderschaft ihre Jahreshauptversammlung ab. Nach dem Rosenkranzbeten in der Pfarrkirche begrüßte Präsident Stefan Trienekens rund 60 Mitglieder. Nachdem über Feierlichkeiten und Aktivitäten des Jahres 2019 berichtete wurde, wurde jedem bewußt, was die Pandemiezeit 2020/21 einigen genommen hatte. Sie bedeutete für den Vorstand eine intensive Zeit des Abwartens, in der nur auf Sicht gefahren werden konnte. Immer wieder schaute man, was möglich wäre. Das spiegelte sich dann auch in den Neuwahlen wider. Der komplette Vorstand stellte sich zur Wiederwahl und wurde einstimmig von der Versammlung bestätigt.